"Садок вишневий коло хати" и "Щедрик": Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька "взорвали" Евровидение своим украинским выступлением (видео)
11 мая в Великобритании состоялся второй полуфинал Евровидения 2023, во время которого выступили украинские артисты Мария Яремчук, OTOY, Злата Дзюнька. Первой на сцену вышла Мария Яремчук, в 2014 году представлявшая Украину на конкурсе. Она спела песню "Семья".
Яремчук была одета в белое длинное платье, возле нее транслировались на проекциях изображения украинских поэтов. Впоследствии она сменила платье и продолжила петь на фоне колосков.
После выступления Яремчук на сцене появился рэпер OTOY (Вячеслав Дрофа), он спел "Садок вишневый у дома", к нему присоединилась и Яремчук.
После выступления OTOY на сцене Евровидения зазвучал "Щедрик" – на сцену сверху начала спускаться звезда, внутри которой находилась Злата Дзюнька (участница детского Евровидения-2022). Мария Яремчук тоже участвовала в номере Златы Дзюньки.
После выступления украинских исполнителей зал встретил их громкими аплодисментами.
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Справка:
Победители первого полуфинала Евровидения-2023:
- Хорватия: Let 3 - "Mama ŠČ!"
- Молдова: Pasha Parfeni - "Soarele şi Luna"
- Швейцария: Remo Forrer - "Watergun"
- Финляндия: Käärijä - "Cha Cha Cha"
- Чехия: Vesna - "My Sister's Crown"
- Израиль: Noa Kirel - "Unicorn"
- Португалия: Mimicat - "Ai Coração"
- Швеция: Loreen - "Tattoo"
- Сербия: Luke Black - "Samo Mi Se Spava"
- Норвегия: Alessandra - "Queen of Kings"
Победители второго полуфинала Евровидения-2023:
- Албания: Albina & Familja Kelmendi - "Duje"
- Кипр: Andrew Lambrou - "Break A Broken Heart"
- Эстония: Alika - "Bridges"
- Бельгия: Gustaph - "Because Of You"
- Австрия: Teya & Salena - "Who The Hell Is Edgar?"
- Литва: Monika Linkytė - "Stay"
- Польша: Blanka - "Solo"
- Австралия: Voyager - "Promise"
- Армения: Brunette - "Future Lover"
- Словения: Joker Out - "Carpe Diem"
Напомним, в Ливерпуле (Великобритания) состоялись два полуфинала Евровидения-2023. Финал конкурса ожидается 13 мая. Именно тогда выступит и украинская группа TVORCHI с песней "Heart of Steel". Согласно прогнозам букмекеров, наша страна может занять третье место, однако предварительные результаты могут измениться в последний момент.
Букмекеры уже выбрали своих фаворитов Евровидения 2023 года. Украина в тройке лидеров.
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