Садоводы назвали четыре растения, которые ни за что нельзя обрезать в октябре

Октябрь может быть идеальным временем для начала обрезки садовых растений, однако есть несколько растений, являющихся исключениями. Не все в саду нуждается в обрезке осенью.

Чтобы узнать, какие садовые растения следует вычеркнуть из списка обрезки в садах этого месяца, Express.co.uk обратился за советом к Брайану Клейтону. Он назвал четыре садовых растения.

Рододендроны и азалии

Оба эти растения являются популярными кустами для садов любого размера, и они принадлежат к рододендроновым семьям. Эти два потрясающих растения закладывают бутоны летом на следующую весну.

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Если обрезать его в октябре, садоводы потеряют весенние цветы. Лучшее же время для их обработки – сразу после цветения. Это дает время для производства новых приростов и для формирования цветочных почек в следующем году.

Гортензии

Многие гортензии формируют бутоны в течение предыдущего года. Чаще обрезку гортензии проводят в конце зимы или ранней весной.

Розы

Обрезка может привести к "всплеску свежего роста". Но цветы, вероятно, будут забиты первыми заморозками. В результате садоводы останутся без цветения и с более слабым растением, уязвимым к болезням.

Весенне-цветущие деревья и кустарники

К этой группе растений относятся кизил и сирень. Обычно почки подготовлены к осени. Если садоводы отправляются с секаторами в октябре на обрезку, эти кусты не дадут цветов весной.

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