Садоводы назвали основное правило обрезки гортензий перед зимой

Существует много разных сортов гортензии, и все они имеют одну общую черту – они нуждаются в обрезке. Гортензии нужно обрезать, чтобы они не одеревенели и не запутались.

Если растение не обрезать ежегодно, то садоводы могут заметить, что растение выглядит голым внутри с цветами на вершине. Когда и как обрезать гортензии будет зависеть от вида и того, когда они зацвели, сообщает Express.co.uk.

Эксперт по садоводству сказал, что садоводы могут придерживаться "общего правила", касающегося большинства цветущих кустов. Если гортензия цветет до июня, ее нужно обрезать сразу после этого, чтобы у них остался летний сезон для роста.

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Однако, если цветок цветет после июня и до осени, его нужно обрезать в конце зимы или ранней весной следующего года. Удаление старых цветочных головок со значительной протяженностью стебля освобождает пространство для развития новых побегов.

Они разовьют жирные здоровые почки на верхней части, которая даст цветущую головку в следующем году.

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