Садоводы объяснили, как поощрить пышное цветение роз: понадобится люцерна

Для многих садоводов осень – это хорошая возможность удобрить клумбы с розами до того, как наступят первые заморозки в этом году. Удобрения следует вносить за шесть-восемь недель до средней даты первых заморозков.

Внесение удобрений не только защищает кусты от суровых зимних условий, но также может остановить рост сорняков вокруг. Об этом сообщает Express.co.uk.

Для этого эксперты рекомендуют использовать люцерну. Она выделяет спирт триаконтанол, от которого розы приобретают особый блеск.

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Важно учитывать, что сено люцерны после полива может стать матовым, что предотвращает пропитку дополнительной воды в землю. Люцерна также является невероятным источником азота, кальция, железа, магния и фосфора, работающих в сочетании, чтобы создать обильное цветение.

Для оптимального внесения удобрений лучше поливать кусты роз непосредственно перед подкормкой, поскольку это позволит более эффективно доставлять питательные вещества в корни.

Один из способов внесения удобрений – замочить гранулы люцерны в ведре воды на пару часов, чтобы они стали мягкими, и вылить жидкость на грядки с розами.

Напомним, мы рассказали о 5 полезных советах по уходу за комнатными растениями осенью.

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