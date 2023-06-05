Самая интенсивная атака: только в мае россия выпустила по Украине 300 'шахедов'

Наиболее массированные ракетные и беспилотные ракеты Украина пережила в мае 2023 года. россия ежедневно использовала крылатые или баллистические ракеты, а еще запускала иранские дроны Shahed-136/131.

Как сообщает Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки, только в мае россия запустила более 300 иранских беспилотных летательных аппаратов серии Shahed с односторонним ударом (OWA-UAV).

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"Это интенсивное использование этой системы оружия на сегодня", — сообщило минобороны Британии в Твиттере.

Отмечается, что Россия, вероятно, запускает столько дронов, пытаясь заставить Украину выпустить запасы ценных передовых ракет противовоздушной обороны.

"Россия вряд ли достигла особого успеха: Украина нейтрализовала по меньшей мере 90% налетавших OWA-БПЛА, в основном используя свое более старое и более дешевое оружие противовоздушной обороны и средства радиоэлектронного глушения", — добавили в ведомстве.

Также британская разведка считает, что российская сторона "остается очень неэффективной в поражении таких динамических целей на дальности из-за плохих процессов наведения".

Напомним, 30 мая российские боевики в третий раз за сутки атаковали столицу Украины. Киев в ночь на 30 мая враг бомбил дронами, тогда как 29 мая враг применял комбинированную ракетно-дроновую и баллистическую атаку.

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