Самые большие ошибки при ношении белой одежды: что следует изменить
Белый цвет в одежде – отличный выбор. Этот цвет всегда остается актуальным, особенно летом, когда желание иметь свежий и ухоженный вид становится первоочередным.
Однако, как оказывается, белый цвет может создать некоторые неприятности, особенно при комбинировании с нижним бельем. В WomanEL поделились советами стилисток Мишель Барретт и Элизабет Косич, которые рассказали, как избежать ошибок при ношении белой одежды.
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- Избегайте белого нижнего белья: Сочетание белой футболки с белым бюстгальтером является одной из самых больших ошибок. Белый бюстгальтер создает контраст и выделяется через одежду, поэтому лучше выбирать нюдовой тон нижнего белья.
- Избегайте тонкого материала: Если вы выбираете белую одежду, особенно прозрачную, убедитесь, что материал не слишком тонкий. Всегда проверяйте одежду при дневном свете, ведь примерочные обычно созданы таким образом, чтобы льстить вашему облику. К примеру, если вы видите контуры руки под материалом, материал может быть слишком тонким.
- Выберите правильный оттенок: Белый цвет имеет разные оттенки, и важно найти подходящий именно вам. Если у вас холодный тон кожи, выбирайте голубовато-белый, а если теплый – приближенный к слоновой кости. Для определения своего тона кожи посмотрите на вены на запястье: голубые вены свидетельствуют о холодном тоне, зеленые – о теплом.
- Добавьте аксессуары: Белый цвет достаточно прост, не оставляйте его одиноким. Он прекрасно сочетается с аксессуарами, придающими цвет и оригинальность вашему образу. Выбирайте металлические украшения, яркие сумки, ремни, чтобы создать интересный и стильный вид.
- Поддерживайте одежду в чистоте: Белый цвет очень быстро пачкается, поэтому одежда, которую вы часто носите, может выглядеть обесцвеченной и грязным.
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