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Самые распространенные ошибки макияжа, которые совершают женщины старше 40 лет

Былим Елена

Самые распространенные ошибки макияжа, которые совершают женщины старше 40 лет

Макияж способен подчеркнуть обаяние, визуализировать природные черты, усилить самовыражение и создать безупречный облик. Однако если его нанести неправильно, он может добавить нежелательные годы вашему облику.

Чтобы избежать этого, визажисты советуют забыть женщинам за 40 лет о некоторых привычках окрашивания лица.

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Отмечается, что следует отказаться от использования темной матовой помады. Черные или темно-красные оттенки "поглощают больше света, чем более светлые и яркие оттенки". Темная матовая помада делает губы тоньше, чем они есть, и это приводит к "вашему лицу".

Также не нужно использовать слишком много румян – они могут выглядеть неестественно, если их не использовать в умеренных количествах.

Эксперты говорят, что для такой косметики нужно использовать кисточку типа "пуф" или плотную щетку с большим количеством мягкой щетины.

Затем следует осторожно промокнуть кисточкой пигментированные румяна или слегка покрутить и осторожно постучать кисточкой, чтобы встряхнуть излишки румян.

Женщинам за 40 нельзя красить подводкой нижние веки – они еще больше подчеркнут темные пятна под глазами и гусиные кавычки вокруг глаз.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

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