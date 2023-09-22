Найпоширеніші помилки макіяжу, які роблять жінки старше 40 років

Макіяж здатний підкреслити чарівність, візуалізувати природні риси, посилити самовираження та створити бездоганний вигляд. Однак якщо його нанести неправильно, він може додати небажаних років вашій зовнішності.

Щоб уникнути цього, візажисти радять забути жінкам за 40 років про деякі звички фарбування обличчя.

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Зазначається, що варто відмовитися від використання темної матової помади. Чорні або темно-червоні відтінки "поглинають більше світла, ніж світліші та яскраві відтінки". Темна матова помада робить губи тоншими, ніж вони є, і це призводить до "вашого обличчя".

Також не треба використовувати забагато рум'ян – вони можуть виглядати неприродно, якщо їх не використовувати в помірних кількостях.

Експерти кажуть, що для такої косметики треба використовувати пензлик типу "пуф" або щільну щітку з великою кількістю м’якої щетини.

Потім треба обережно промокнути пензликом пігментовані рум’яна або злегка покрутити та обережно постукати пензликом, щоб струсити надлишки рум'ян.

Жінкам за 40 не можна фарбувати підводкою нижні повіки – вони ще більше підкреслять темні плями під очима та гусячі лапки навколо очей.

Нагадаємо, ми вже писали, як доглядати за шкірою після 40.

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