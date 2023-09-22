Самые распространенные ошибки макияжа, которые совершают женщины старше 40 лет

Макияж способен подчеркнуть обаяние, визуализировать природные черты, усилить самовыражение и создать безупречный облик. Однако если его нанести неправильно, он может добавить нежелательные годы вашему облику.

Чтобы избежать этого, визажисты советуют забыть женщинам за 40 лет о некоторых привычках окрашивания лица.

Читайте также: Как предотвратить появление морщин: косметологи советуют делать это каждый день

Отмечается, что следует отказаться от использования темной матовой помады. Черные или темно-красные оттенки "поглощают больше света, чем более светлые и яркие оттенки". Темная матовая помада делает губы тоньше, чем они есть, и это приводит к "вашему лицу".

Также не нужно использовать слишком много румян – они могут выглядеть неестественно, если их не использовать в умеренных количествах.

Эксперты говорят, что для такой косметики нужно использовать кисточку типа "пуф" или плотную щетку с большим количеством мягкой щетины.

Затем следует осторожно промокнуть кисточкой пигментированные румяна или слегка покрутить и осторожно постучать кисточкой, чтобы встряхнуть излишки румян.

Женщинам за 40 нельзя красить подводкой нижние веки – они еще больше подчеркнут темные пятна под глазами и гусиные кавычки вокруг глаз.

Напомним, мы уже писали, как ухаживать за кожей после 40.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!