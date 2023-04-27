Самый быстрый рецепт шарлотки: как просто приготовить вкусный яблочный пирог
Наверное, самым легким в приготовлении среди разнообразных сладких пирогов является шарлотка. Ее очень просто готовить, да и для приготовления требуется минимум продуктов.
Этот пирог происходит из Германии, там его готовили с добавлением взбитых сливок и ликера. Со временем рецепт изменился и о сливках и ликёрах все давно уже забыли. Сейчас шарлотку готовят гораздо быстрее и проще, а сдабривают пирог или корицей, или имбирем, или мускатным орехом.
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Как испечь шарлотку быстро и просто
Ингредиенты:
- Яйца – 3 штуки
- Мука – стакан
- Сахар – 150 граммов
- Разрыхлитель – 2 ч. л.
- Яблоки – 6 штук
- Сахарная пудра – 2 столовые ложки
- Молотая корица – 1 столовая ложка.
Как готовить:
Духовку разогрейте до 180 градусов.
Яблоки нужно промыть и нарезать слайсами. Выложите их в форму для запекания, смазанную сливочным маслом.
Яйца взбить с сахаром (можно добавить ванили).
Просейте муку, добавьте разрыхлитель и постепенно добавляйте в яичную массу, взбивая тесто.
Залейте тесто яблоки.
Поставьте пирог печься на 25-35 мин, снизив температуру в духовке до 150 градусов.
Пока шарлотка жарится, смешайте сахарную пудру с корицей.
Проверьте готовность пирога длинной деревянной палочкой. Если он румян, а палочка вышла из пирога сухой – выключайте духовку и подержите пирог в ней еще 5-7 минут.
Достаньте пирог и посыпайте смесь корицы и сахарной пудры.
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