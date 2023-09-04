Самый полезный завтрак: Какую кашу лучше есть с утра

В наше время нет сомнений в том, что начинать свой день лучше всего с каши. Но какая именно каша самая лучшая? Мы решили разобраться в полезных свойствах самых популярных видов каш и определить, какой из них заслуживает первое место.

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Каше действительно полезно есть на завтрак, пишет womanlife. Они являются отличным источником "медленных" (полезных) углеводов, которые дарят ощущение насыщенности и обеспечивают нормальную работу желудочно-кишечного тракта в течение всего дня. Однако важно правильно готовить кашу. К примеру, овсянку лучше заливать кипятком, а не варить.

Варка может повысить гликемический индекс, превращая полезный злак в "пустую калорийную бомбу", и способствовать потере богатства витаминов группы B и микроэлементов. Кроме того, каша не обеспечивает полный спектр необходимых питательных веществ, поэтому к ней рекомендуется добавлять белковые продукты, такие как творог, для сбалансированного завтрака. Также не забывайте о здоровом жире – добавьте в кашу орехи или льняное масло, которое обладает полезными свойствами.

Овсяная каша

Трудно определить, какая из каш самая полезная, но овсянка точно является одной из самых популярных и широко применяемых. Овсяную кашу можно готовить как на молоке, так и на воде, при этом она не теряет своих полезных свойств. Ее богата магнием, фосфором, марганцем, железом, витаминами группы B и клетчаткой. В овесе также содержится немалое количество антиоксидантов, включая уникальный avenanthramides, которому свойства противовоспалительного действия. Кроме того, в овсянке имеется большое количество бета-глюкана - типа растворной клетчатки, польза от которого огромна. Он способствует снижению "плохого" холестерина и уровня сахара в крови, поддерживает рост полезных бактерий в желудочном тракте и обеспечивает ощущение сытости.

Особенно полезна овсяная каша для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Высокое содержание аминокислот и витамина РР способствуют укреплению сосудистых стен, выведению холестерина и улучшению работы нервной системы, печени и щитовидной железы. Мышечные боли могут быть облегчены благодаря биотину, веществу, которое также содержится в овсянке.

Гречневая каша

Гречка всегда была известна своими полезными свойствами для организма, и это не случайно. Она содержит фосфор, цинк, железо, витамин В6, фолиевую и пантотеновую кислоту. Исследования показывают, что гречка способствует снижению "плохого" холестерина, помогает предотвратить сердечные заболевания и контролирует артериальное давление. Гречка является отличным источником растительного белка, поэтому она популярна среди спортсменов, вегетарианцев и стремящихся похудеть. Она также способствует облегчению течения диабета. В исследовании группа людей с сахарным диабетом в течение двух месяцев употребляла гречневую кашу и результаты показали облегчение самочувствия и снижение уровня резистентности к инсулину без использования лекарства. Гречку часто сравнивают с новомодным киноа, поскольку обе крупы содержат примерно одинаковое количество белка, жиров и углеводов, но гречка более доступна. Кроме того, гречка имеет низкий гликемический индекс и относится к безглютеновым продуктам.

Кукурузная каша

Кукурузная каша, подобно гречке, не содержит клейковины, поэтому ее могут потреблять люди, страдающие целиакией или имеющие непереносимость в глютен. Эта крупа богата железом и фосфором. Железо способствует транспорту кислорода по всему организму и активизирует метаболизм, запуская необходимые ферменты для производства энергии. Фосфор, в свою очередь, важен для крепких костей и зубов. Кукурузная каша содержит значительное количество углеводов (94 грамма в одной чашке), поэтому она идеально подходит для спортсменов на завтрак, но она может быть ненасытной для тех, кто пытается похудеть.

Кукурузная крупа и каши из нее менее привлекательны для организма и фигуры, поскольку они содержат большое количество углеводов (75%), ограниченное количество витаминов и минералов, и белок кукурузы является неполноценным по составу и плохо усваивается. Однако кукурузная каша обладает полезными свойствами для желудочного тракта, тормозит процессы гнили и брожения в кишечнике, поэтому рекомендуется включать ее в рацион хотя бы раз в неделю.

Пшенная каша

Пшенная каша, или пшено, является прекрасной альтернативой другим видам каш и пользуется заслуженной популярностью благодаря своему приятному вкусу и полезным свойствам. Многие из нас ассоциируют ее с детством и лучшими семейными завтраками. Кроме вкуса, пшено обладает множеством полезных свойств.

Исследования показывают, что потребление пшена может улучшить состояние при бронхиальной астме и даже предотвратить ее развитие. Кроме того, пшено содержит значительное количество магния, что способствует снижению риска развития диабета второго типа. Минералы, содержащие пшено, включают кальций, медь, марганец, фосфор и железо, а также витамины группы B и другие полезные вещества, такие как лейцин, триптофан, треонин и гистидин.

Пшено также обладает другими полезными свойствами, включая гипоаллергенность, помощь вывести токсины из организма, улучшение пищеварения и липотропное действие. Важно отметить, что не рекомендуется потреблять пшено при пониженной кислотности желудочного сока, воспалительных процессах в кишечнике и заболеваниях щитовидной железы.

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Каша из полбы

Полба – это зерновой продукт, который приобрел особую популярность в последние годы благодаря здоровому образу жизни. Это зерно известно уже более 5-6 тысяч лет и стало незаменимым составляющим многих блюд, таких как мука из полбы, макароны и хлопья. Но знаете ли вы обо всех полезных свойствах полбы?

Полба богата разными микроэлементами, такими как железо, фосфор, цинк и калий, а также витаминами, в частности никотиновой и фолиевой кислотами и тиамином. Никотиновая кислота играет немаловажную роль в работе эндокринной системы, а фолиевая кислота снижает риск сердечных заболеваний и защищает плод беременной женщины от развития дефектов. Полба также содержит минералы, такие как цинк, магний, медь, фосфор и селен, которые способствуют здоровью костей и препятствуют развитию остеопороза.

Льняная каша

Льняная каша стала особенно популярной среди поклонников здорового образа жизни и правильного питания. Льняная каша имеет впечатляющий состав полезных веществ. Среди них важны жирные кислоты омега-3, лигнаны и растворимая и нерастворимая клетчатка. Омега-3 жирные кислоты славятся как "хорошие" жиры, способствующие здоровью сердца. Лигнаны являются растительными фитоэстрогенами и обладают антиоксидантными свойствами, которые могут защищать от развития раковых заболеваний.

Льняная каша имеет другие полезные черты, включая поддержание нормальной работы сердечно-сосудистой системы, улучшение кожи и волос, иммунитет и даже поддержание оптимального уровня холестерина. Исследования показали, что льняные семена могут предотвратить некоторые виды рака, таких как рак молочной железы, предстательной железы и толстой кишки.

Рисовая каша

Рисовая каша может быть вкусным и полезным блюдом, особенно если вы выберете коричневый рис, содержащий много витаминов, в частности витамины группы В, и микроэлементов, таких как магний, марганец и кальций.

Рисовая каша славится высокой усвояемостью и может впитывать в себя вредные вещества, поступающие с другими сопровождающими ее продуктами. Это помогает вывести токсины и шлаки из организма и сделать рисовую кашу популярным выбором для разных диет. Однако следует отметить, что белый рис, чаще используемый для приготовления каши, имеет меньше витаминов и микроэлементов из-за обработки и удаления оболочки, и он имеет высокий гликемический индекс.

Манная каша

Манная каша является обычным блюдом, которое мы обычно употребляем в детском возрасте. Эта каша легко переваривается и быстро усваивается, поэтому она может быть полезна людям, имеющим проблемы с желудком, кишечником, пережевыванием пищи или находящимся на реабилитации после тяжелых заболеваний и операций.

Однако манная крупа содержит большое количество углеводов, мало клетчатки и витаминов и минералов, поэтому она может быть нежелательной для тех, кто пытается сохранить нормальную массу тела. Также важно учитывать, что манная каша может обладать высоким гликемическим индексом.

Ячная каша

Качественная каша является идеальным вариантом для завтрака. Она содержит селен, медь, марганец и триптофан среди других полезных веществ. Селен способствует успокоению нервной системы, а триптофан участвует в выработке серотонина, гормона счастья.

Кроме того, ячневая каша содержит холин, поддерживающий структуру клеточных мембран, помогает в передаче нервных импульсов и регулирует сон. Ячная каша помогает нам быть счастливыми, энергичными и спокойными, идеально подходит для удачного начала нового дня.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, мы уже писали, как правильно готовить каши.

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