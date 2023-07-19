Самый простой рецепт японских пельменей гедза дома

Гёдза – это японские пельмени, которые производятся из тонкого теста, наполненного фаршем из мяса, морепродуктов или овощей. Они могут готовиться на пару, жариться или вариться, а затем их подают с разными соусами и приправами.

Предлагаем самый простой рецепт японских пельменей гёдза

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Ингредиенты:

1 упаковка теста для гёдза (или можете замесить тесто для пельменей самостоятельно)

300 граммов фарша

10 граммов мелко нарезанного лука

100 грамм мелко натертой моркови

100 грамм мелко накрошенной капусты

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки перца

1/4 чайной ложки чесночного порошка

1/4 чайной ложки лукового порошка

Как готовить:

В большой миске смешайте фарш, лук, морковь, капусту, соль, перец, чесночный и луковый порошок.

Раскатайте тесто тонко и разделите на 48 равных кусочков.

В центр каждого кусочка теста положите столовую ложку фарша.

Соедините края теста, формируя пельмени (формой как небольшие вареники).

Обваляйте пельмени в муке.

Жарьте пельмени в масле на среднем огне до золотистого цвета примерно по 2 минуты с каждой стороны.

Подавайте пельмени с любимым соусом. Приятного аппетита!

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