Найпростіший рецепт японських пельменів ґьодза вдома

Ґьодза – це японські пельмені, які виготовляються з тонкого тіста, наповненого фаршем з м’яса, морепродуктів або овочів. Вони можуть готуватися на пару, смажити або варити, а потім ъх подають з різними соусами та приправами.

Пропонуємо найпростіший рецепт японських пельменів ґьодза:

Читайте також: Чому не можна кидати пельмені в окріп: поради кухарів

Інгредієнти:

1 упаковка тіста для ґьодза (або можете замісити тісто для пельменів самостійно)

300 грамів фаршу

10 грамів дрібно нарізаної цибулі

100 грамів дрібно натертої моркви

100 грамів дрібно накришеної капусти

1/4 чайної ложки солі

1/4 чайної ложки перцю

1/4 чайної ложки часникового порошку

1/4 чайної ложки цибульного порошку

Відео дня

Як готувати:

У великій мисці змішайте фарш, цибулю, моркву, капусту, сіль, перець, часниковий порошок і цибульний порошок.

Розкатайте тісто тонко та розділіть на 48 рівних шматочків.

У центр кожного шматочка тіста покладіть столову ложку фаршу.

З’єднайте краї тіста, формуючи пельмені (формою як невеличкі вареники).

Обваляйте пельмені в борошні.

Смажте пельмені в олії на середньому вогні до золотистого кольору, приблизно по 2 хвилини з кожного боку.

Подавайте пельмені з вашим улюбленим соусом. Смачного!

Пропонуємо дізнатися, як приготувати макарони у молочному соусі на сковороді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!