Самый простой рецепт японских пельменей гедза дома
Гёдза – это японские пельмени, которые производятся из тонкого теста, наполненного фаршем из мяса, морепродуктов или овощей. Они могут готовиться на пару, жариться или вариться, а затем их подают с разными соусами и приправами.
Предлагаем самый простой рецепт японских пельменей гёдза
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Ингредиенты:
- 1 упаковка теста для гёдза (или можете замесить тесто для пельменей самостоятельно)
- 300 граммов фарша
- 10 граммов мелко нарезанного лука
- 100 грамм мелко натертой моркови
- 100 грамм мелко накрошенной капусты
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки перца
- 1/4 чайной ложки чесночного порошка
- 1/4 чайной ложки лукового порошка
Как готовить:
В большой миске смешайте фарш, лук, морковь, капусту, соль, перец, чесночный и луковый порошок.
Раскатайте тесто тонко и разделите на 48 равных кусочков.
В центр каждого кусочка теста положите столовую ложку фарша.
Соедините края теста, формируя пельмени (формой как небольшие вареники).
Обваляйте пельмени в муке.
Жарьте пельмени в масле на среднем огне до золотистого цвета примерно по 2 минуты с каждой стороны.
Подавайте пельмени с любимым соусом. Приятного аппетита!
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