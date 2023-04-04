Самый простой способ очистить сток раковины от засорения без химии

Многие из нас сталкивались с проблемой засорения канализации в доме, особенно когда это происходит в самый неподходящий момент. Но есть эффективный метод, который поможет решить эту проблему за 10 минут.

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Чтобы удалить засор в раковине самостоятельно, вам понадобятся простые и доступные средства: уксус и пищевая сода. Пищевая сода представляет собой природный абразив, который может помочь удалить мусор и грязь из канализационных труб. В сочетании с уксусом, являющимся натуральной кислотой, сода создает химическую реакцию, помогающую растворить любые засорения. Кроме того, горячая вода поможет окончательно очистить трубы.

Итак, как очистить канализацию в домашних условиях:

Высыпьте в канализацию чашку пищевой соды, а затем чашку уксуса; Закройте ливень и оставьте смесь на 10-15 минут; Затем вылейте кастрюлю с кипятком, чтобы смыть все загрязнения.

Таким образом, засор канализации можно легко удалить в домашних условиях, используя простые и доступные средства. С помощью этого эффективного лайфхака вы сможете устранить неприятность быстро и легко.

Предлагаем узнать, какие предметы категорически не стоит бросать в унитаз. Напомним, что частой проблемой на кухне является засор труб. Причиной этого является попадание остатков пищи в ливень. Однако можно уберечься от этой проблемы с помощью шариков из фольги.

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