Самый трендовый образ лета: с чем соединить белую максиюбку

Этим летом макси-юбки из натуральной ткани удивили модный мир, став одним из главных маст-хевом сезона. Вдохновенные образы 70-х годов, с романтическими топами или более современными сочетаниями с кожаными куртками, заполонили стритстайл и стали хитом летней моды.

Об этом сообщили эксперты в блоге о моде MODEISME. Макси-юбку из натуральной ткани обязательно нужно добавить в гардероб. С этой юбкой ваши образы станут неотразимыми.

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Таким образом, белую макси-юбку можно соединить топами и кожаными куртками. Также ее можно соединить с белой рубашкой и золотыми украшениями, чтобы создать образ в old money эстетике. Однако не менее актуальна и комбинация с юбкой и топом в стиле tube top. Это самый трендовый лук этим летом. Прибавьте к нему подвеску на черном шнуре и ваш образ будет настоящим воплощением модных тенденций.

Отметим, в такой юбке вы будете чувствовать себя комфортно и стильно. Натуральные ткани обеспечивают свежесть и легкость в жаркие летние дни, позволяя вам наслаждаться модными образами, не подвергаясь дискомфорту.

Напомним, известный украинский дизайнер Андре Тан рассказал о стиле в моде Old Money, главной фишкой которого является воздержание. Дизайнер объяснил, как хорошо подобрать стильный лук в этой стилистике.

Андре Тан назвал модели одежды, которые следует покупать, если вы хотите носить их долго и быть стильными.

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