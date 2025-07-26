Сарана в Украине: ученый объяснил, что нам грозит и откуда взялись эти насекомые

Сарана, которая заполонила сельскохозяйственные угодья в Украине, не является египетской и не считается чем-то необычным для нашей местности. Это перелетный вид, уже неоднократно появлявшийся на территории страны.

Текущее распространение насекомых стало возможным благодаря стечению нескольких подходящих условий. В эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA кандидат биологических наук, научный сотрудник Института зоологии им. И. Шмальгаузена НАН Украины Тарас Пушкарь пояснил, что перелетная саранча, ныне распространившаяся в Украине, является местным видом.

Она не экзотическая, не относится к "египетским" или другим южным видам. В обычные годы эта саранча существует в одиночной форме, размножается в незначительном количестве и потому почти не заметна.

По словам ученого, нынешнее массовое распространение насекомых стало возможным из-за сочетания нескольких факторов: высокой солнечной активности, благоприятной погоды и доступности корма вблизи Каховского водохранилища. Именно эти условия позволили саранче перейти к стадной форме, которая активно перемещается по территории и поедает как дикорастущие, так и сельскохозяйственные растения. В то же время, как подчеркивает Пушкарь, насекомые все же предпочитают природную среду – в частности, тростник и другие дикие зеленые растения.

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Тарас Пушкарь подчеркнул, что случаи нашествия саранчи имеют глубокие исторические корни – о них упоминается еще в древних источниках, в частности в "Повести временных лет" и "Слове о полку Игореве". Массовое распространение этих насекомых в Украине фиксировалось и в современности, например, в 2004 году. По словам ученого, подобные явления повторяются и в будущем – все зависит от сочетания благоприятных климатических и экологических условий.

Ученый уточнил, что в Украине угрозу представляют два основных вида саранчи – перелетный и итальянский прус. Кроме них, на востоке Причерноморья встречается еще марокканская саранча, однако ее ареал ограничивается восточной частью региона. В западном направлении, в частности вне Крыма, она не распространяется.

На вопрос о вероятном проникновении в Украину экзотических насекомых в результате климатических изменений ученый отметил: сейчас наблюдается определенное смещение ареалов южных видов в более северные регионы. Однако говорить о кардинальном или массовом проникновении новых тропических видов пока преждевременно. По его словам, возможно появление отдельных, менее известных видов, например некоторых разновидностей богомолов.

Ранее мы рассказывали, что в четырех областях Украины зафиксировано нашествие саранчи.

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