СБУ разоблачила действующего нардепа, который за $50 тыс. обещал иностранцу избежать экстрадиции

СБУ разоблачила народного депутата от Евросолидарности Сергея Алексеева, который хотел отмазать иностранца от экстрадиции за 50 тыс. долларов

Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Государственным бюро расследований обнаружила преступные действия народного депутата, предлагавшего иностранцу помощь во избежании экстрадиции за сумму в $50 000.

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Согласно документам, народный депутат гарантировал иностранцу, что он использует свои влиятельные связи в суде для отмены решения Государственной миграционной службы Украины, отказавшего иностранцу в получении статуса беженца.

Сотрудники СБУ задокументировали факт получения народным депутатом первой части денежного вознаграждения в размере $20 000 и разоблачили его при получении второй части в размере $30 000.

На основании собранных доказательств Генеральный прокурор Украины подозрил на народного депутата согласно части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество в особо крупных размерах). За этим преступлением предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Вопрос об избрании меры пресечения сейчас рассматривается. Расследование этого случая проводили сотрудники СБУ и Государственного бюро расследований по процессуальному руководству Офиса Генерального прокурора.

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