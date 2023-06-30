СБУ викрила чинного нардепа, який за $50 тис. обіцяв іноземцю уникнути екстрадиції

Служба безпеки України (СБУ) спільно з Державним бюро розслідувань виявила злочинні дії народного депутата, який пропонував іноземцю допомогу у уникненні екстрадиції за суму в $50 000.

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Згідно з документами, народний депутат гарантував іноземцю, що він використає свої впливові зв'язки в суді для скасування рішення Державної міграційної служби України, яке відмовило іноземцю в отриманні статусу біженця.

Співробітники СБУ задокументували факт отримання народним депутатом першої частини грошової винагороди в розмірі $20 000 і викрили його при отриманні другої частини в розмірі $30 000.

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На підставі зібраних доказів Генеральний прокурор України наклав підозру на народного депутата згідно з частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах). За цим злочином передбачено покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Питання щодо обрання запобіжного заходу зараз розглядається. Розслідування цього випадку проводили співробітники СБУ та Державного бюро розслідувань за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше ми писали про те, як СБУ викрила блогерів, які знімали роботу ППО під час ракетної атаки на Київ та заблокувала роботу онлайн-камер.

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