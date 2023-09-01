Сделайте это сейчас с помидорами, иначе потеряете весь урожай: советы дачников

Сейчас многие садоводы пытаются получить максимальную отдачу от своих фруктовых и овощных. Один из способов помочь растениям помидоров в начале сентября – обрезать их.

Это поможет обеспечить циркуляцию воздуха для растения, сохранить ресурсы и предотвратить поздние сезонные заболевания. Об этом сообщает Express.co.uk.

Первое, что дачники должны сделать, это удалить любые листья, которые находятся на нижней части томата. Эти нижние листья, как правило, поедают вредители, которые заносят болезни.

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Меньшее количество листьев на помидоре не только будет способствовать воздухообмену между стеблями, но и поможет ему быстрее высохнуть после дождя. Обрезка листьев помидоров делает их менее восприимчивыми к фитофторозу.

Дачникам следует убедиться, что они производят обрезку чистыми инструментами, чтобы не занести бактерии или грибки на растение. Также важно убедиться, что погода сухая перед обрезкой.

Однако важно не обрезать слишком многое сразу, поскольку это может создать для растения больше стресса.

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