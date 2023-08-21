Сделайте сад на балконе: как вырастить гортензию в горшке

Обычно гортензии высаживают в садах и на даче. Однако эти цветы можно выращивать дома в горшках.

Гортензии могут хорошо расти в горшках, если за ними правильно ухаживать. Об этом сообщает Better Homes & Gardens.

Во-первых, полезно решить, как долго вы планируете выращивать свои гортензии в горшках. Если все, что вам нужно – это один прекрасный сезон цветения растения, у вас есть широкий выбор типа гортензии для выращивания и типа контейнера для использования.

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Низкорослые, более компактные сорта крупнолистной, гладкой, метельчатой и горной гортензии являются лучшим выбором для выращивания в контейнерах, и есть много сортов, из которых можно выбрать. К примеру:

Гортензия крупнолистная (Hydrangea macrophylla) "Wee Bit Grumpy", "Paraplu", "Endless Summer Pop Star" и "Cityline Paris".

Гортензия гладкая (H. arborescens) "Invincibelle Wee White", "Invincibelle Limetta" и "Mini Mauvette".

Гортензия метельчатая (H. paniculate) "Little Lime", "Bombshell" и "Bobo".

Гортензия горная (H. serrata) "Tiny Tuff Stuff".

Выберите глубокий и широкий контейнер, чтобы корни растения имели достаточно места для роста. Убедитесь, что в нем по крайней мере одно дренажное отверстие.

Независимо от того, планируете ли вы выращивать свою гортензию в горшке в течение одного сезона или нескольких лет, нужно выбрать правильное место. Большинство гортензий лучше растут в месте, где они получают от четырех до шести часов солнца каждый день.

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Для посадки понадобится высококачественная почва с удобрением с медленным высвобождением. Разомните корни пальцами или садовыми вилками, чтобы разрыхлить их и стимулировать рост наружу.

Поместите корневой шарик в горшок и залейте вокруг него смесью для горшков, укрепляя его, чтобы устранить воздушные карманы. Тщательно полейте водой и дайте стечь. Приблизительно через час, если уровень почвы упал, добавьте еще немного почвы и снова полейте.

Гортензии, выращенные в контейнерах, могут быстро засохнуть. Растения увядают, когда они не получают достаточно воды. Каждый день или два проверяйте наличие воды в гортензии.

Поливайте почву, а не листья. Смачивание листьев может распространять такие грибковые заболевания, как мучнистая роса. Не разрешайте растению сидеть в воде, это может привести к загниванию корней.

Напомним, ранее мы назвали 10 самых распространенных ошибок, которых можно допустить, выращивая гортензии.

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