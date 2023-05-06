Сечеславские десантники отправили на тот свет грузовик с оккупантами (взрывное видео)

Украинским защитникам на одном из направлений фронта удалось ликвидировать военный грузовик вместе с "пассажирами". Был уничтожен и враждебный минометный расчет, который пытался совершить атаку по позициям Сичеславских десантников.

Видео ликвидации врага и его военной техники опубликовали на странице 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады в Фейсбуке. Отмечается, что это произошло в Луганской области.

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"Сичеславские десантники времени не теряют: разведывают, обнаруживают, уничтожают. Благодаря точным выстрелам наших защитников, загорелся очередной КамАЗ оккупантов вместе с личным составом и враждебный минометный расчет, готовившийся нанести огневое поражение по позициям десантников", – говорится в описании этих кадров.

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Напомним, на днях украинские защитники на одном из направлений фронта уничтожили враждебную позицию с минометным расчетом.

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