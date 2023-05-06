Січеславські десантники відправили на той світ вантажівку з окупантами (вибухове відео)

Українським захисникам на одному з напрямків фронту вдалося ліквідувати військову вантажівку разом з "пасажирами". Було знищено й ворожий мінометний розрахунок, який саме намагався здійснити атаку по позиціях Січеславських десантників.

Відео ліквідації ворога та його воєнної техніки опублікували на сторінці 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади у Фейсбуці. Зазначається, що це відбулося на Луганщині.

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"Січеславські десантники часу не гають: розвідують, виявляють, знищують. Завдяки влучним пострілам наших оборонців, запалав черговий КамАЗ окупантів разом з особовим складом та ворожий мінометний розрахунок, що готувався нанести вогневе ураження по позиціях десантників", – йдеться в описі до цих кадрів.

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Нагадаємо, днями українські захисники на одному з напрямків фронту знищили ворожу позицію з мінометним розрахунком.

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