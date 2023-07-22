Семь комнатных растений, которые ядовиты для кошек

Ядовитые растения для кошек – какие вазоны ядовиты для кошек

Некоторые комнатные растения будут токсичны для ваших кошек. Поэтому, если у вас есть домашние животные, избегайте этих растений или ставьте в недоступное для животных место.

Чтобы предотвратить любой риск отравления, издание Sante Plus опубликовало список ядовитых растений для кошек. Окружите своего любимца безопасными вазонами.

Читайте также: 5 советов, как ухаживать за растениями в ваше отсутствие

Как узнать, проглотила ли ваша кошка ядовитое растение?

Если ваша кошка проглотила токсичное растение, появляются симптомы, которые не оставляют сомнений в отравлении кота.

Вот примеры ярких симптомов во время отравления:

Затруднение дыхания: легкие и дыхательные пути.

Слюнотечение и затрудненное глотание: рот, горло или пищевод.

Рвота: желудочная и кишечная.

Диарея: кишечник и толстая кишка.

Нерегулярное сердцебиение (медленное или быстрое): сердце.

Ваша кошка много пьет и мочится почки.

Покраснение, припухлость, зуд: раздражение или воспаление.

Если вы убеждены, что кошка съела ядовитое растение, то не стоит паниковать. Лучше сразу отвезти животное к ветеринару, чтобы ему определили необходимое лечение.

Читайте также: Можно не поливать месяц: топ-6 бессмертных комнатных растений, с которыми справятся даже дети

Какие комнатные растения опасны для кошек?

Дифенбахия

Дифенбахия – растение с яркими листьями, употребление которого вызывает проблемы с пищеварением, повреждение почек или слепота.

Ядовитые растения для кошек – какие вазоны ядовиты для кошек

Алое вера

Алоэ вера – комнатное растение, хорошо известное своими преимуществами. Однако это вызывает геморрагическую диарею и рвоту у вашей кошки.

Ядовитые растения для кошек – какие вазоны ядовиты для кошек

Фикус

Листья фикуса вызывают рвоту и проблемы с пищеварением у вашей кошки. Также могут возникать раздражение рта, гиперсаливация и мышечный тремор.

Ядовитые растения для кошек – какие вазоны ядовиты для кошек

Юкка

Юкка – очень опасное растение из-за содержащихся в нем сапонинов. При употреблении ее ваша кошка даже рискует получить паралич. Кстати, все части этого растения считаются ядовитыми.

Ядовитые растения для кошек – какие вазоны ядовиты для кошек

Амариллис

Это комнатное растение очень вредно для кошек, особенно луковица. Амариллис содержит ликорин, который вызывает желудочно-кишечные расстройства, тремор, вялость и даже другие неврологические последствия.

Читайте также: Прекрасно переносят жару и украсят сад: топ-5 видов трав, которые следует посадить на участке

Колладиум

Это комнатное растение имеет большие красные и зеленые листья. При попадании внутрь вызывает раздражение кожи и слизистых.

Ядовитые растения для кошек – какие вазоны ядовиты для кошек

Монстера деликатесная

Monstera deliciosa или филодендрон опасны для вашей кошки. Растение вызывает расстройства дыхания и пищеварения, диарею и кровоточивость десен.

Ядовитые растения для кошек – какие вазоны ядовиты для кошек

Список не является исчерпывающим, известны другие растения, токсичные для домашних животных, а именно:

Азалия.

Лилии, в том числе восточная лилия, лилейник (лилейник), тигровая лилия.

Кротон.

Нарцисс.

Филодендрон Пуансеттия.

Соланум.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!