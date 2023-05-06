Семья будет лакомиться уже через 15 минут: быстрый рецепт воздушных пончиков
Самый быстрый рецепт пышных пончиков, которые вы приготовите за 15 минут. Они получаются очень воздушные и нежные
Ингредиенты:
– Кефир – 200 мл
– Сахар – 4 ст. л.
– яйцо – 1 шт.
– Ванилин – 1 щепотка
– сливочное масло – 50 г
– Мука пшеничная – 400-450 г
– разрыхлитель – 1 ч. л.
– Растительное масло рафинированное – для жарки
1.Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Добавьте в масло яйцо и перемешайте.
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2. Добавьте кефир, перемешайте снова.
3. Добавьте муку, ванилин и разрыхлитель. Замесите нелипнущее к рукам тесто.
4. Стол присыпьте мукой. На сковороду налейте большое количество растительного масла и поставьте на огонь. Раскатайте тесто толщиной 1 см. Двумя стаканами разного диаметра сделайте пончики.
5. Выкладывайте пончики в горячее масло, поджарьте их с двух сторон до румяного цвета.
6. Готовые пончики охладите и подавайте.
Напомним, мы уже писали о рецепте приготовления любимого блюда Тараса Шевченко.
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