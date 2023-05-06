Семья будет лакомиться уже через 15 минут: быстрый рецепт воздушных пончиков

Самый быстрый рецепт пышных пончиков, которые вы приготовите за 15 минут. Они получаются очень воздушные и нежные

Ингредиенты:

– Кефир – 200 мл

– Сахар – 4 ст. л.

– яйцо – 1 шт.

– Ванилин – 1 щепотка

– сливочное масло – 50 г

– Мука пшеничная – 400-450 г

– разрыхлитель – 1 ч. л.

– Растительное масло рафинированное – для жарки

1.Заранее достаньте масло из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. Добавьте в масло яйцо и перемешайте.

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2. Добавьте кефир, перемешайте снова.

3. Добавьте муку, ванилин и разрыхлитель. Замесите нелипнущее к рукам тесто.

4. Стол присыпьте мукой. На сковороду налейте большое количество растительного масла и поставьте на огонь. Раскатайте тесто толщиной 1 см. Двумя стаканами разного диаметра сделайте пончики.

5. Выкладывайте пончики в горячее масло, поджарьте их с двух сторон до румяного цвета.

6. Готовые пончики охладите и подавайте.

Напомним, мы уже писали о рецепте приготовления любимого блюда Тараса Шевченко.

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