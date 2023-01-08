Семьям с детьми увеличили выплату до 6700 грн: о ком идет речь

Некоторым семьям с детьми до трех увеличивают размер выплат на оплату "муниципальной няни". Этой услугой могут воспользоваться те, кто имеет ребенка с инвалидностью первой или второй группы.

Как сообщается на сайте Минсоцполитики, размер оплаты за эту услугу увеличат с 2282 грн. до 6700 грн. Соответствующую сумму, принятую в правительстве, можно будет получать ежемесячно.

"Правительство приняло решение об увеличении размера компенсации услуги с одного прожиточного минимума (а в случае ухода за детьми с инвалидностью с двух прожиточных минимумов на детей в возрасте до шести лет) до одной минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года", – отмечают в ведомстве.

В то же время в Кабмине определили механизм начисления компенсации услуги в зависимости от фактического времени осуществления такого ухода за ребенком на основании акта о предоставленной услуге "муниципальная няня".

В течение января 2023 года родители, опекуны ребенка младше трех лет, получающие возмещение стоимости услуги "муниципальная няня" должны подтвердить свое право на такое возмещение.

Услуга "Муниципальная няня" не заменяет других социальных выплат на ребенка и предоставляется отдельно по желанию родителей (усыновителей или опекунов).

Кто такая "муниципальная няня"

Это любое физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо, которое может оказывать услуги няне, с которым заключено соглашение или договор об уходе за ребенком до трех лет. Она декларирует свои доходы и платит налоги.

Как заключить договор с такой няней:

Самостоятельно найти няню и заключить в письменной форме договор или соглашение об уходе за ребенком. Родители должны найти няню и заключить в письменной форме договор или соглашение об уходе за ребенком.

Они должны прийти в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения (далее – УЗСН) по месту жительства и представить следующее:

паспорт (оригинал и копия с данными о фамилии, имени и отчестве, дате его выдачи и месте регистрации)

идентификационный код (копия и оригинал)

свидетельство о рождении ребенка (копия и оригинал)

опекуны предоставляют решение об установлении опеки (копия и оригинал)

договор, заключенный с няней (копия и оригинал)

документы, подтверждающие оплату услуг няни (чеки, расчетная квитанция, выписка с банковского счета и т.п.)

заявление о предоставлении компенсации услуги "муниципальная няня" (образец заявления предоставляют в отделении УСЗН)

заявление о перечислении средств для компенсации услуги "муниципальная няня" с указанием счета в учреждении банка (образец заявления предоставляют в отделении УСЗН)

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