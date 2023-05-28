Сезон ягод начат: легкий рецепт пирога с клубникой, который полюбит каждый
Шеф-повар Валя Саенко поделилась рецептом легкого и вкусного пирога с клубникой и миндалем. Ягоды можно брать любые сезонные.
Кроме этого, в своем Instagram-блоге она советует миндальную муку заменить на перебитый миндаль. Тогда у пирога будет более насыщенный вкус.
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Необходимые ингредиенты (на форму 28 см):
- Масло сливочное мягкое – 130 г.
- Яйца – 3 шт.
- Сахар – 70 г.
- Мука миндальная – 100 г.
- Мука пшеничная – 100 г.
- Разрыхлитель – 3 г.
- Цедра лимона.
- Сахар ванильный.
Для крема:
- Крем сыр – 300 г.
- Сливки 33% – 100 г.
- Сахарная пудра – 70 г.
Для декора возьмите полкилограмма свежей клубники, орешки для декора.
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Начинайте готовить тесто. Для этого смешайте сахар и мягкое сливочное масло с цедрой лимона. Взбейте миксером до пышности. Добавляем по одному яйцу и взбиваем до однородности. Затем добавляем все сухие ингредиенты и перемешиваем.
Выложите приготовленное тесто в подготовленную форму, которую нужно смазать маслом и обсыпать мукой. Запекайте при 180 градусах примерно 20-25 минут. Тесто должно хорошо зарумяниться. Когда достанете из духовки, дайте немного остыть и пролистайте вверх ногами на тарелку.
Подготовьте крем. Просто взбейте все миксером. По своему вкусу решайте, насколько сладким будет крем.
Выложите крем, сверху положите клубнику и посыпьте орешками. Готово!
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