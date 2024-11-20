Шансы Украины на победу в войне уменьшатся при сокращении помощи от США – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в случае уменьшения военной помощи со стороны США, Украина может проиграть войну с Россией. Также он добавил, что самый тяжелый период войны для Украины уже позади.

Зеленский подчеркнул, что собственного производства Украине недостаточно для эффективного противостояния врагу. Об этом он сказал в интервью каналу Fox News 19 ноября.

"Если помощь сократят, мы проигрываем. Конечно, мы продолжим борьбу, у нас есть собственное производство, но его недостаточно для победы. И я думаю, что этого недостаточно даже для выживания. Но если это станет выбором Америки, мы решим, как действовать далее", - отметил президент.

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Отвечая на вопрос о состоянии военных действий, Зеленский указал, что тяжелый период войны для Украины уже позади. Однако сейчас важно сохранить единство внутри страны, а также между Украиной и ее международными партнерами, особенно США. "Это очень опасно - потерять единство, и в Европе, и, что самое главное, между Украиной и США", - подчеркнул он.

Зеленский также отметил, что завершение войны во многом зависит от решения президента России Владимира Путина, хотя, по его словам, ситуация больше зависит от Соединенных Штатов. "Путин слабее США. Президент Америки обладает силой, ресурсами и оружием, и он может повлиять на цену энергоресурсов", — добавил он.

Напомним, Зеленский пообщался с президентом Южной Кореи.

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