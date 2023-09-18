Шесть ароматных комнатных растений, которые украсят ваш дом

Комнатные растения привносят нотку зелени и свежести, не говоря уже о том, что они приносят пользу здоровью. Эти растения обеззараживают окружающую среду, заботятся о вас, украшают ваш интерьер.

Некоторые вазоны обладают способностью ароматизировать ваш дом. Издание Sante Plus предложило шесть комнатных растений, которые освежат воздух и наполнят его приятным тонким ароматом.

Читайте также: 10 комнатных висячих растений, которые украсят ваш дом

1. Лимонная мелисса

Мелисса из семейства мятных издает лимонный аромат, если ее потереть пальцами. Это растение также полезно для ароматизации салатов, соусов и даже мороженого. В виде настоя мелисса помогает улучшить сон и облегчить боль.

Мелисса

2. Английская лаванда

Это фиолетовое растение с тысячей преимуществ имеет изысканный запах, напоминающий нам об аромате праздников и прованса. В засушенных цветах в мешках и шкафах лаванда улучшит запах белья и отпугнет моль.

Лаванда

3. Белый жасмин

Это растение, известное как белый жасмин или цветущий жасмин, излучает сладкий тонкий летний аромат. В горшке жасмин цветет во влажном солнечном месте.

Белый жасмин

4. Гардения

Гардения своими изысканными и ароматными цветами прекрасно украсит ваш интерьер. Растение требует хорошего освещения и двух поливов в неделю.

Гардения

Читайте также: Шесть растений, устраняющих все неприятные запахи на кухне

5. Лимонное дерево

На вашей террасе или балконе маленькие миниатюрные лимонные, апельсиновые или другие цитрусовые деревца распространят фруктовый аромат. Им нужно солнце и регулярный полив.

Лимонное дерево

6. Герань. Это растение излучает сильный аромат, особенно при прикосновении или потирании листьев. Доступная в нескольких вариантах ароматов, герань требует солнечного и просторного расположения.

Напомним, что комнатные растения озеленяют ваше пространство и приносят пользу, но могут стать источником неудобств и проблем. Некоторые из них обладают способностью привлекать вредителей, таких как тараканов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!