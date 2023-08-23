Шесть эффективных советов, как очистить днище унитаза

Как отмыть дно унитаза - Как очистить унитаз от налета народным способом

Многие чистящие средства унитаза содержат химические вещества, которые при вдыхании могут нанести вред вашему здоровью. Однако существуют определенные натуральные ингредиенты, с помощью которых можно получить более эффективный результат.

Издание Sante Plus поделилось советами, как продезинфицировать и очистить унитаз, особенно днище. Так на поверхности не останется никаких неприятных и стойких пятен.

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1. Лимонная кислота. Чтобы естественным путем избавиться от стойких коричневых пятен и восстановить чистоту унитаза, возьмите банку лимонной кислоты и начинайте действовать.

Смешайте 1/2 литра горячей воды и 3 столовые ложки лимонной кислоты и вылейте на дно.

2. Белый уксус. Благодаря своей кислотности уксус считается мощным очистителем многих поверхностей: столешниц, плитки, раковин и т. д. Концентрация уксусной кислоты лишает самых стойких пятен, не говоря уже о неприятных запахах и следах. Вот как его можно использовать для чистки туалетов:

Обязательно выбирайте дистиллированный белый уксус, а не яблочный уксус. Его коричневый цвет может испачкать ваш унитаз. Наполните чистую распылительную бутылку белым уксусом, затем распылите на всю поверхность унитаза (стенки, край и дно) и оставьте на ночь. На следующее утро энергично потрите туалетной щеткой.

3. Пищевая сода. Этот природный антибактериальный и антисептический продукт находится в каждом доме. Вот как можно использовать этот белый порошок для удаления накипи в унитазах.

Насыпьте 1 стакан пищевой соды на дно миски и добавьте 3 стакана белого уксуса. Таким образом эти два ингредиента создают химическую реакцию, которая удаляет грязь и очищает трубы. Оставьте действовать на всю ночь, а на следующее утро залейте 1 ведром кипятка. Ваш унитаз сразу станет чище и блестит. Повторяйте операцию, пока ваш унитаз не станет полностью чистым.

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4. Перекись водорода. Это безопасное чистящее средство способно уничтожить микробы и бактерии за несколько минут. Кроме того, с его помощью можно избавиться от стойких пятен и неприятного запаха из унитаза.

Налейте 120 мл 3%-ной перекиси водорода на стены и края унитаза и оставьте на 30 минут. Затем потрите щеткой и смойте воду в унитазе. Не забудьте заполнить щеткодержатель этим составом, чтобы продезинфицировать его и сохранить в чистоте.

5. Лимонный сок. Благодаря своей кислотности, лимонный сок чрезвычайно эффективен в избавлении от устойчивых пятен, а также остатков известкового налета на дне унитаза.

6. Поглощающая бумага. Выжмите сок из двух лимонов, вылейте сок на бумагу и оставьте на 30 минут. В заключение энергично потрите туалетной щеткой, затем смойте теплой водой.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

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