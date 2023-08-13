Шесть признаков, что ваш кот – психопат

Почему коты нападают и становятся агрессивными – как понять, что кошка психопат – агрессивный кот что делать

Домашние кошки могут быть очень кроткими, приятно мурлыкать и сладко спать возле вас. Однако все владельцы кошек скажут вам, что они особенно непредсказуемы.

Таким образом они могут перейти от абсолютной нежности к агрессивному настроению мгновенно. Без видимой причины ваша кошка может обнажить когти или игнорировать вас часами, считают эксперты Sante Plus.

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О кошках часто говорят, что они склонны к манипулированию. Они эгоистичны, властны, безразличны, темпераментны, капризны. Многие черты их характера связаны с психопатией. Именно согласно недавнему исследованию новая гипотеза показывает, что большинство из них действительно могут иметь психопатическую личность.

Как узнать, есть ли ваш кот психопатом?

Поведение кошек может рассматриваться как подлинная загадка для многих владельцев. Некоторые ежедневно демонстрируют свою любовь, другие кажутся очень независимыми и отстраненными от своего хозяина.

Однако, как правило, кошки редко выдают то, что действительно испытывают. Когда они это сделают, вы должны быть готовы, чтобы попытаться расшифровать их сообщения. Просто следите за каждым движением.

Столкнувшись с внезапными перепадами настроения вашего любимца, часто на ум приходит вопрос: "У моего кота биполярное расстройство, или он психопат?".

Кошки часто ведут себя странно, а некоторые признаки очень красноречивы. Среди них следующие будут указывать, что ваш любимец – настоящий психопат:

1. Отсутствие эмпатии. Хотя кот рядом с вами и любит, чтобы его баловали, кот известен своей неблагодарностью и отсутствием сострадания. Он может вернуться к вам спиной в любую минуту. Эмоции и чувства на самом деле не его сильная сторона. Поэтому, если он не хочет к вам приходить, даже если вы будете просить его часами, ничто не отнимет у него эту идею. Дикая натура кошки может быстро одержать верх, и она изолируется.

2. Животное нападает на вас. Знайте одно, ваш кот никогда не нападает случайно, всегда есть очень конкретная причина его царапин или укусов. Либо по инстинкту, либо для защиты своей территории, либо даже для самообороны из-за страха перед возможной угрозой. Если вы погладите его в местах, которые ему не нравятся, или если он почувствует, что на него напали, он может разозлиться и наброситься на вас.

Его агрессивность можно объяснить некоторыми специфическими расстройствами, такими как дискомфорт или заболевание. В любом случае не поддавайтесь его вспышкам насилия. С раннего возраста его необходимо дрессировать и твердо отвечать на атаки.

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3. Он дерзок. Поскольку кот независим и автономн, кот часто проявляет достаточно опрометчивые инициативы. К примеру, оказаться на вершине дерева или на вершине крыши дома, чтобы поиграть в хищника. Он также способен проникнуть в дом соседа в попытке найти еду. У этих животных дерзость в крови!

4. Кот становится доминантным. Желание доминировать над другими котами ему инстинктивно. Он любит навязывать свои правила. Отсюда его необходимость манипулировать своим владельцем и созидать все под контролем. Но когда он бросается в крайности и начинает, например, вас не слушаться, тогда нужно принимать меры.

5. У кота отсутствует страх, отвечающий его дерзкому характеру. Поскольку животное кажется нечувствительным к опасности, но этот храбрец, кажется, готов бросить вызов всем экстремальным ситуациям. Но это, несомненно, было бы одним из красноречивых признаков его психопатии. Потому что в общем-то кошки, как известно, достаточно пугливы, робки и осторожны.

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6. Он становится враждебным (по отношению к другим людям и другим животным). Когда он испытывает неизбежную опасность, боится, что его территория находится под угрозой или опасается за выживание, кот способен стать очень агрессивным, даже жестоким. Поэтому вместо того, чтобы убежать, некоторые начнут кричать, брыкаться или царапаться. Обычно это защитный механизм. Но если его враждебность повторяется регулярно, значит, он достаточно серьезный психопат.

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