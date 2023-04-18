Шесть продуктов, которые замедлят старение и позволят дольше оставаться молодым

Едва ли не каждый хочет оставаться красивым и молодым. Благодаря некоторым продуктам можно замедлить процесс старения.

Об этом сообщила нутрициолог Вера Курин в Instagram. По ее словам, обязательно в свой рацион нужно добавить орехи, лососину, авокадо, помидоры, чернику и горький шоколад.

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Какие продукты задерживают старение

Нутрициолог назвала полезные продукты, способные омолодить организм:

1. Лосось – чемпион по емкости омега-3 жирных кислот. Эти вещества позволяют организму дольше оставаться молодым и медленнее стареть.

2. Орехи содержат не только жирные кислоты, но и клетчатку, которая улучшает обмен веществ и белок, необходимый для упругости кожи.

3. Авокадо содержит много мононасыщенных жиров, которые поддерживают уровень сахара в крови и помогают избавиться от тяги к сладкому.

4. Помидоры помогают организму бороться с воспалительными процессами благодаря ликопину, контролирующему уровень плохого холестерина.

5. Черника. Эта ягода содержит большое количество полифенола, который может выводить из организма свободные радикалы и останавливать процессы старения на этапе зарождения.

6. Горький шоколад также помогает бороться со старением.

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Полезные привычки, которые помогут оставаться молодым и здоровым

Для сердца будет полезным, если каждый день хотя бы 15 минут гулять пешком быстрым шагом. В общем, регулярные пешие прогулки помогают омолаживать нашу сердечно-сосудистую систему.

Еще одной замечательной "таблеткой молодости" игры, в частности бадминтон, теннис и волейбол. Другие виды спорта не менее важны и полезны.

Не забывайте о полноценном сне, который позволяет митохондриям восстанавливать поврежденные клетки.

Внимание! Информация в этой статье предназначена только для образовательных и информационных целей и не предназначена как медицинский совет или совет по здоровью. Всегда консультируйтесь с врачом или другим квалифицированным специалистом по вопросам, связанным с состоянием здоровья.

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Напомним, что нутрициолог Богдана Волошинович назвала специи, которые должны быть обязательно в рационе. Они снижают риск рака и нормализуют уровень сахара в крови.

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