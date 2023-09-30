Шесть советов, как сохранить фрукты и овощи свежими дольше

Как хранить фрукты и овощи свежими долгое время - что делать, чтобы фрукты и овощи быстро не портились

Сколько раз вам приходилось выбрасывать фрукты и овощи из-за потери вкуса или явно видимых пятен плесени? Все потому, что вы нарушаете правила хранения.

Никогда не следует употреблять овощи и фрукты в таком состоянии, даже если вы думаете, что некоторые части на самом деле не задели. Они остаются вредными для здоровья, полагают эксперты Sante Plus.

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Низкие температуры в холодильнике могут вызвать повышенную влажность хранящихся внутри продуктов и неизбежно привести к появлению плесени. Сохранение скоропортящихся продуктов является особенно щепетильной задачей. Но иногда достаточно нескольких шагов, чтобы они не испортились слишком быстро.

Вот советы, которые помогут вам дольше сохранить фрукты и овощи:

1. Губка. Удалите из ящиков холодильника все пятна и лишнюю влагу, хорошо высушите и положите туда две губки. Затем поместите фрукты и овощи на губки, чтобы они впитывали влагу. Благодаря этому они подольше оставаться сухими и свежими.

Если вы хотите добиться более эффективного эффекта и воспользоваться возможностью устранить неприятные запахи, просто добавьте в губки несколько капель белого уксуса. Этот натуральный дезодоратор нейтрализует все неприятные запахи и одновременно предотвращает образование плесени в холодильнике.

2. Кухонное полотенце. Как мы уже упоминали, основной причиной порчи фруктов, овощей и других свежих продуктов является чрезмерная влажность.

В дополнение к трюку с губками, также может оказаться полезным застелить весь ящик холодильника впитывающей бумагой или кухонным полотенцем.

3. Температура холодильника – очень важный момент, который следует учитывать. Слишком низкая температура неизбежно приведет к порче ваших фруктов и овощей.

4. Вымойте ящики холодильника. Еще один важный совет, который позволит вам дольше хранить фрукты и овощи – раз в неделю необходимо чистить ящики холодильника, где вы храните эти продукты.

Никогда не забывайте, что эти отсеки способствуют образованию и размножению микробов. Таким образом, постоянное очищение может помочь устранить бактерии и тем самым предотвратить порчу продуктов.

5. Бумажные пакеты. Также желательно хранить фрукты и овощи в бумажных пакетах: они не только будут способствовать хорошей циркуляции воздуха, но и эффективно защитят ваши продукты.

Избегайте пластиковых пакетов, способствующих образованию влаги. Если у вас нет другого выбора и только полиэтиленовые пакеты, вы всегда можете сделать небольшие отверстия для пропуска воздуха.

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6. Выбрасывайте гнилые продукты. Если вы заметили гниющие продукты в холодильнике, не ждите слишком долго, чтобы их выбросить. Они могут вызвать гниение других продуктов.

Поэтому, чтобы ваши продукты не быстро испортились, мы рекомендуем чистить холодильник хотя бы раз в неделю.

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