Шесть традиционных блюд на Пасху, которые обязательно должны быть на праздничном столе

Что приготовить на Пасху 2023 – традиционные блюда на Пасху 2023

На пасхальном столе обязательно должно быть шесть традиционных блюд. Среди них всеми любимая пасха, пасхальные яйца, творожный кулич и т.д.

Поскольку Великий пост кончается, то и на столе должно быть мясо и колбасы. Поэтому сытный стол станет признаком хорошего года.

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Какие блюда обязательно должны быть на Пасху 2023

1. Паска – главное сладкое блюдо на Пасху. Хозяйки имеют фирменные рецепты и стараются, чтобы она получилась как можно мягким. Ее принято украшать глазурью, сахарной пудрой и другими сладкими способами.

Пасха означает Воскресение Христа и напоминает верующим о том, как он призвал апостолов после знаменательного события.

2. Творожная паска – незаменимое блюдо на пасхальном столе. Поскольку ее готовят только раз в год в форме усеченной пирамидки, символизирует, что символизирует Гроб Господень.

В основном для использования используют разборную форму из дерева, а внутри дощечек расположены буквы "ХВ". Они печатаются на пасхе и означают "Христос Воскрес!".

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3. Пасхальные яйца. Представить Пасху без разноцветных яиц просто невозможно. По церковным правилам, готовить их нужно в Чистый четверг или же в Великую Субботу.

Красить яйца можно с помощью натуральных продуктов – свекловичного сока, куркумы, луковой шелухи.

4. Буженина. На Пасху на столе обязательно должна быть свиная или телячья буженина. Готовить ее важно только из белокостного мяса. Выбирайте окорок или вырезку.

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5. Колбаса по-домашнему. Пасха не обходится без домашней колбаски. Чтобы она получилась более мягкой и не сухой, добавьте сливки и выбирайте более жирное мясо.

6. Холодец – важное блюдо на пасхальном столе. Его можно готовить как птице, так и свинине, или говядине. Во время приготовления бульона используют овощи, а затем полученной жидкостью заливают разложенные по формам кусочки мяса.

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Ранее UAportal уже писал о традициях и запретах Чистого четверга.

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