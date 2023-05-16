Шесть вещей, которые категорически нельзя класть на стол

Что нельзя класть на стол и почему

С давних пор стол считался самым чистым и энергетически сильным местом в доме. Наши предки подмечали, что некоторые предметы, оставленные на столе, притягивают неприятности.

Класть что-то на стол, кроме еды и предметов домашнего обихода, считалось плохим признаком. Вот так вы пригласите в дом беды, несчастья и навредите семейному благополучию, а также избавитесь от финансов.

В TikTok-канале "Корни: культурные традиции" назвали шесть вещей, которые категорически запрещено класть на стол и оставлять там.

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1. Головной убор. Издавна украинцы с уважением относились к столу, которым употребляли пищу. По приметам, бросание головного убора на него принесет следующие последствия:

возникнут большие финансовые проблемы у всех жителей дома;

возникают частые ссоры по пустякам;

в доме могут завестись мыши и муравьи;

у владельца головного убора может появиться частая головная боль.

2. Деньги. Одна из примет говорит, что класть деньги на стол ни в коем случае нельзя. Это может стать причиной безденежья и ущерба, ведь деньги просто отвернутся от вас.

Поверья касаются не только купюр, но и кошелек не рекомендуют оставлять на столе. Считается, что если деньги лежат на столе, то таким образом вы даете понять, что не особо дорожите ими и выставляете на всеобщее обозрение. Такое отношение к средствам неизбежно приводит к ущербу и бедности.

Считается, что деньги оставленные на столе будут потрачены впустую или спровоцируют появление больших потерь.

3. Букеты из засушенных цветов. Наши предки считали, что этого категорически нельзя делать, потому что все мертвое, к которому относятся и сухие цветы, притягивает отрицательную энергетику в дом. Если не послушать этого совета, то могут возникнуть следующие проблемы:

головные боли после приема пищи;

будут болеть все, кто ест за столом, украшенным засохшими цветами.

Поэтому вместо сухих цветов лучше поставить горшок со свежими цветами и растениями, что приносит положительную энергетику.

В древности умерших клали на обеденный стол для прощания, поэтому предки украинцев считали стол проводником между загробным и нашим миром. По этой причине и возникла примета: если бросать вещи на стол, так можно выбросить из жизни финансовое благополучие и здоровье. Особенно это касается ключей.

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4. Ключи. Наши предки верили, если ключи лежат на обеденном столе, так притягивают воров в жилище, бедность и долги, спровоцирует сильные ссоры в семье.

5. Нож. У ножа есть способность накапливать и передавать отрицательную энергетику, которую он может выплеснуть на домочадцев, в результате чего они ссорятся друг с другом.

Если класть нож на стол, то у жителей дома начнется бессонница, проблемы со здоровьем, а семейный бюджет иссякнет.

6. Пустая посуда. Украинцы считали, что в каждом пустом сосуде может поселиться нечистая сила, которая может отравить всю еду на столе. Такая посуда притягивает энергетику бедности, а продукты на столе будут появляться все реже.

Пустая бутылка может вовлечь в себя счастье и удачу сидящего рядом человека.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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