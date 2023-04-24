Шесть вещей, которые категорически нельзя выбрасывать в мусор

Что запрещено выбрасывать в мусорное ведро и почему

Не все предметы и вещества можно просто взять и выбросить в помойку. Ведь токсичные вещества и химикаты могут попасть в окружающую среду.

Многие люди являются сторонниками экологического подхода к ведению быта, поэтому сортируют мусор. UAportal рассказывает, что категорически нельзя выбрасывать в мусорное ведро.

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1. Батарейки. Если батарейки просто выбросить в помойку, то вредные химикаты могут попасть в воду и почву. Со временем это приводит к серьезным проблемам со здоровьем. Потому в Украине устанавливают специальные пункты приема батареек.

2. Лампочки. Галогеновые лампы и лампы накаливания можно переделать и считаются нетоксичными, но не энергосберегающие лампы. Если вы решили выбросить лампочку, то положите их в коробку или бумажный пакет.

3. Лекарство. Каждые полгода следует проводить ревизию лекарств, а просроченные медикаменты следует утилизировать. Лекарство также следует относить к пунктам переработки, а если выбрасывать, то выливайте содержимое.

4. Волосы и шерсть. В шерсти и человеческих волосах есть азот, который подходит для удобрения земли. Поэтому его можно собирать в компоста яму.

5. Бытовая химия. Бытовая химия включает в себя опасные химические соединения, которые нельзя выбрасывать в общий бак и даже смывать остатки в канализацию.

6. Жир. Не выливайте остатки жира в мусорный бак или раковину. Это чревато серьезным засорением. Повторно используйте жир, предварительно собрав его и поставив в холодильник.

Напомним, что канализация – не резиновая, и обладает способностью засоряться. Обратите внимание на 7 вещей, которые нельзя смывать и выбрасывать.

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