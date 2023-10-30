Что нельзя собирать пылесосом и почему

Пылесос – это удобное и незаменимое устройство для уборки. Он помогает нам поддерживать чистоту и свежесть наших домов.

Однако есть некоторые вещи, которые нельзя убирать пылесосом. Следуя нескольким советам, вы сможете продлить срок службы своего пылесоса и защитить его от повреждений.

Читайте также: Найден самый эффективный способ по удалению волос, забивших слив в ванной

Шесть вещей, которые нельзя пылесосить ни в коем случае

1. Колющие или острые предметы. Эти предметы могут повредить двигатель пылесоса или его другие внутренние части, если он засосет колючий или острый предмет, такой как гвоздь, стекло или шипы.

2. Маленькие предметы. Пылесос может проглотить маленькие предметы, такие как монеты, игрушки или бижутерия. Это может привести к поломке пылесоса или даже к травме человека.

3. Влажная пыль. Влажная пыль может заблокировать фильтры пылесоса и привести к его поломке.

Если пылесос не имеет функции влажной уборки, нельзя его использовать к мокрому дивану, мокрому полу и другим поверхностям. Внутри пылесоса образуется плесень из-за повышенной влажности. Это спровоцирует то, что пыль будет скапливаться на стенах или в шланге.

4. Грязь, содержащая кислоты, токсины или щелочи. Кислоты и щелочи могут повредить двигатель или другие внутренние части пылесоса.

К примеру, ртуть – опасное вещество для организма человека. Но ее ни в коем случае нельзя собирать пылесосом, иначе ртуть распространится по всему помещению и будет представлять серьезную опасность. Кроме этого внутри пылесоса накопится часть ртути, которая будет выделяться во время каждой работы.

5. Горючие материалы. Пылесос может стать причиной пожара, если он засосет горючий материал, такой как бумага, ткань или спички.

6. Мусор после ремонта. Бытовые модели не предназначены для пыли и мусора, остающегося после ремонта. Пыль может проникать через фильтры, забивая двигатель. Как следствие, прибор может сломаться или его эффективность снизится.

Напомним, что социальные сети активно обсуждают новый лайфхак, обещающий избавиться от неприятного запаха из стиральной машины и оставить ее пахучей и свежей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!