Пилосос – це зручний та незамінний пристрій для прибирання. Він допомагає нам підтримувати чистоту та свіжість в наших будинках.

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Однак є деякі речі, які не можна прибирати пилососом. Дотримуючись кількох порад, ви зможете продовжити термін служби свого пилососа і захистити його від пошкоджень.

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Шість речей, які не можна пилососити в жодному разі

1. Колючі або гострі предмети. Ці предмети можуть пошкодити двигун пилососа або його інші внутрішні частини, якщо він засмокче колючий або гострий предмет, такий як цвях, скло або шипи.

2. Маленькі предмети. Пилосос може проковтнути маленькі предмети, такі як монети, іграшки або біжутерія, або ж косметика. Це може призвести до поломки пилососа або навіть до травми людини.

3. Вологий пил. Вологий пил може заблокувати фільтри пилососа і призвести до його поломки.

Якщо пилосос не має функції волого прибирання, не можна його використовувати до мокрого дивана, мокрої підлоги та інших поверхонь. Усередині пилососа утвориться цвіль через підвищену вологість. Це спровокує те, що пил буде накопичуватися на стінках або в шлангу.

4. Бруд, що містить кислоти, токсини або луги. Кислоти і луги можуть пошкодити двигун або інші внутрішні частини пилососа.

До прикладу, ртуть – небезпечна речовина для організму людину. Але її у жодному разі не можна збирати пилососом, інакше ртуть пошириться по всьому приміщенню і становитиме серйозну небезпеку. Крім цього, всередині пилососа накопичиться частина ртуті, яка буде виділятися під час кожної роботи.

5. Горючі матеріали. Пилосос може стати причиною пожежі, якщо він засмокче горючий матеріал, такий як папір, тканину або сірники.

6. Сміття після ремонту. Побутові моделі не призначені для пилу та сміття, що залишається після ремонту. Пил може просочуватися через фільтри, забиваючи двигун. Як наслідок, прилад може зламатися або ж його ефективність знизиться.

Нагадаємо, що соціальні мережі активно обговорюють новий лайфхак, який обіцяє позбутися неприємного запаху з пральної машини і залишити її пахучою та свіжою.

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