Шестая атака за декабрь: ночью Россия 'Шахедами' атаковала Киев с разных направлений

Ночью 16 декабря вооруженные силы Российской Федерации атаковали Киев с помощью БПЛА типа Shahed. Это уже шестая воздушная атака на столицу с начала месяца.

Об этом сообщили в пресс-службе КМВА в Telegram. Враг якобы вернулся к тактике образца мая 2023 года. В частности, тогда враг постоянно менял, комбинировал, дежурил виды и типы средств воздушного поражения.

Такой же сценарий киевляне почувствовали в первой половине декабря. Ударные БпЛА, крылатые ракеты из стратегических бомбардировщиков, "Искандеры", "Кинжалы" летят в Киев поочередно, сменяя друг друга, говорится в сообщении.

Ночью 16 декабря ВС РФ после трех дней баллистических угроз снова применил против Киева бараживающие боеприпасы "Шахед". Дроны атаковали группами, волнами и с разных направлений.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила все враждебные цели. В результате падения обломков в городе никто из людей не пострадал.

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"Враг усилил воздушные удары по главному городу страны. Поэтому прошу всех киевлян не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и всегда соблюдать правила безопасности! Берегите себя и близких!" – призвал начальник КМВА Сергей Попко.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью было уничтожено 30 ударных БПЛА.

В ночь на 16 ноября 2023 года противник атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed" по трем направлениям – Приморско-Ахтарск, Сеща, Курск – РФ, говорится в сообщении ПС.

Враг всего применил 13 ударных БПЛА типа Shahed-136/131, их направили в разные регионы Украины. В результате ПВО уничтожило 30 дронов в пределах Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Хмельницкой областей.

К отражению воздушного нападения привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных Сил ты Сил обороны Украины, добавили в сообщении.

Напомним, в ночь на 13 декабря российские боевики нанесли удары по Украине баллистическими ракетами и беспилотниками типа "Shahed". Враг прицельно атаковал Киев ракетами.

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