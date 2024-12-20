Шмигаль сообщил о получении Украиной первых $2 млрд за счет замороженных российских активов от Всемирного банка

Всемирный банк одобрил выделение Украине 2 млрд долларов из-за механизма DPL. Исполнительный совет Всемирного банка принял решение о предоставлении финансовой поддержки. Министерство финансов Украины уже подписало соответствующие соглашения.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

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Согласно условиям:

$1 млрд будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда FIF Всемирного банка за счет вклада США в рамках инициативы G7.

$1,05 млрд будет выделен как кредит под гарантии правительств Японии и Великобритании.

"Украина выполнила все необходимые условия для получения средств. Благодарим наших международных партнеров за поддержку в восстановлении экономики и развития страны", - подчеркнул Шмигаль.

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