Шмигаль повідомив про отримання Україною перших$2 млрд за рахунок заморожених російських активів від Світового банку

Світовий банк схвалив виділення Україні 2 млрд доларів через механізм DPL. Виконавча рада Світового банку ухвалила рішення про надання фінансової підтримки. Міністерство фінансів України вже підписало відповідні угоди.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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Згідно з умовами:

$1 млрд нададуть у вигляді безповоротного гранту з фонду FIF Світового банку за рахунок внеску США в рамках ініціативи G7.

$1,05 млрд буде виділено як кредит під гарантії урядів Японії та Великої Британії.

"Україна виконала всі необхідні умови для отримання коштів. Дякуємо нашим міжнародним партнерам за підтримку у відновленні економіки та розвитку країни," – наголосив Шмигаль.

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