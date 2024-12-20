Шмигаль сообщил о получении Украиной первых $2 млрд за счет замороженных российских активов от Всемирного банка
Всемирный банк одобрил выделение Украине 2 млрд долларов из-за механизма DPL. Исполнительный совет Всемирного банка принял решение о предоставлении финансовой поддержки. Министерство финансов Украины уже подписало соответствующие соглашения.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
Читайте также: Ключевой в Украине продукт снова подорожал: какие причины
Согласно условиям:
- $1 млрд будет предоставлен в виде безвозвратного гранта из фонда FIF Всемирного банка за счет вклада США в рамках инициативы G7.
- $1,05 млрд будет выделен как кредит под гарантии правительств Японии и Великобритании.
"Украина выполнила все необходимые условия для получения средств. Благодарим наших международных партнеров за поддержку в восстановлении экономики и развития страны", - подчеркнул Шмигаль.
Напомним, UAportal уже писал, какие пищевые продукты резко удорожают в Украине.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!