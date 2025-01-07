Шокирующие штрафы для украинских водителей: какие нарушения обойдутся в полмиллиона

из-за войны и тяжелой экономической ситуации в Украине многие украинцы переезжают в Польшу, где также используют автомобили. Однако не все знают местные правила дорожного движения и ответственность за их нарушение.

Иногда это может привести к значительным штрафам или даже тюремному заключению. Об этом пишет Avtomob.

В частности, за отсутствие паспорта, водительского удостоверения, страховки или техпаспорта предусмотрен штраф в размере 1000 злотых, что составляет примерно 10 000 гривен. За нарушение, например не пристегивание ремня безопасности, игнорирование экстренных служб или отсутствие ближнего света фар, водителю грозит штраф от 200 до 2000 злотых (от 2 000 до 20 000 гривен).

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В Польше штрафы за превышение скорости варьируются от 50 до 2500 злотых (от 500 до 25 000 гривен). Если нарушение повторяется, сумма штрафа может увеличиться вдвое. Водителей, задержанных за рулем в нетрезвом состоянии, могут оштрафовать на сумму от 50 до 5000 злотых (от 500 до 50 000 гривен), а также наложить арест на 30 суток и лишить прав сроком до 3 лет при содержании алкоголя в крови от 0, 2 до 0,5 промилле. Если уровень алкоголя выше, штрафы могут достигать от 50 000 до 600 000 гривен, а водителя ждет до двух лет лишения свободы до 15 лет.

Ранее мы рассказывали, за какие нарушения украинские водители могут получить самый большой штраф.

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