Шоколадные пасхальные яйца своими руками: простой лайфхак

К Пасхе в праздничную корзину можно положить небольшой сюрприз для детей – шоколадные яйца, которые легко сделать своими руками. Этот вкус заменит любителям сладкого привычные пасхальные яйца.

Для этого рецепта не нужно слишком тратиться, нужно всего купить две плитки шоколада и какао-масло. А еще – специальные формочки для изготовления шоколадных яиц.

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Какие продукты нужны:

Темный шоколад – 150 г

Белый шоколад – 150 г

Какао-масло – 60 г

Как готовить:

Темный шоколад (150 г) смешайте с какао-маслом (30 г) в миске и поставьте ее на водяную баню, чтобы он растаял. Размешайте силиконовой лопаткой, чтобы смесь получилась однородной. Затем растопленную и остывшую массу нужно вернуть на водяную баню и подогреть снова, где-то до 32 градусов. Снимите смесь с водяной бани и разлейте ее в формочки. Разместите их в холодильник, чтобы шоколадная масса быстрее загустела. В изготовленные половинки темных шоколадных яиц можно влить белую прослойку из белого шоколада. А можно просто приготовить белые шоколадные яйца. Для этого растопите белый шоколад с какао-маслом таким же методом, как и черный, и разлейте в формочки. К белому шоколаду можно добавить пищевой краситель, и тогда у вас получатся цветные шоколадные.

Важно: когда будете снимать яичные заготовки из формочек, делайте это осторожно, чтобы шоколад не потрескался. Можно обдать форму с другой стороны теплой водой, тогда шоколад легче отойдет от пластмассы.

Кстати, перед тем, как склеивать половинки шоколадных яиц, можно вложить внутрь либо шоколадное драже, либо орешки в шоколаде, либо жевательных мишек. Чтобы склеить две половинки яйца, возьмите кондитерский шприц, растопите немного шоколада, наберите в шприц и смажьте края шоколадных половинок и прижмите их между собой с особой осторожностью, чтобы не сломать. Соединенные половинки уложите на тарелку и поставьте в холодильник на 10-15 мин.

Завернуть шоколадные яички можно либо в фольгу, либо в упаковочную бумагу.

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