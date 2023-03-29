Шоколадні великодні яйця своїми руками: простий лайфхак

До Великодня у святковий кошик можна покласти невеличкий сюрприз для дітей – шоколадні яйця, які легко зробити власноруч. Цей смаколик замінить любителям солодкого звичні крашанки.

Для цього рецепту не потрібно надто витрачатися, потрібно всього придбати дві плитки шоколаду та какао-масло. А ще – спеціальні формочки для виготовлення шоколадних яєць.

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Які продукти потрібні:

Темний шоколад – 150 г

Білий шоколад – 150 г

Какао-масло – 60 г

Як готувати:

Темний шоколад (150 грамів) змішайте з какао-маслом (30 грамів) у мисці та поставте її на водяну баню, аби він розтанув. Розмішайте силіконовою лопаткою, аби суміш вийшла однорідною. Потім розтоплену та охололу масу треба повернути на водяну баню й підігріти знову, десь до 32 градусів. Зніміть суміш з водяної бані й розлийте її у формочки. Постате їх у холодильник, аби шоколадна маса швидше загустіла. У виготовлені половинки темних шоколадних яєць можна влити білий прошарок з білого шоколаду. А можна просто приготувати білі шоколадні яйця. Для цього розтопіть білий шоколад з какао-маслом за таким самим методом, як і чорний, та розлийте у формочки. До білого шоколаду можна додати харчового барвника, і тоді у вас вийдуть кольорові шоколадні.

Важливо: коли будете знімати яєчні заготовки з формочок, робіть це обережно, аби шоколад не потріскався. Можна обдати формочку з іншого боку теплою водою, тоді шоколад легше відійде від пластмаси.

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До речі, перед тим, як склеювати половинки шоколадних яєць, можна вкласти всередину або шоколадне драже, або горішки в шоколаді, чи жувальних ведмедиків. Щоб дві половинки яйця склеїти, візьміть кондитерський шприц, розтопіть трохи шоколаду, наберіть у шприц та змажте краї шоколадних половинок й притисніть їх між собою з особливою обережністю, аби не зламати. З'єднані половинки покладіть на тарілку й поставте у холодильник на 10-15 хв.

Загорнути шоколадні яєчка можна або у фольгу, або у пакувальний папір.

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