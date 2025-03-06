Штормовые ветры в Украине: синоптик объяснила причины и когда ждать улучшения погоды

В Украине в последние дни наблюдается неспокойная погода. Однако уже в ближайшее время порывы ветра должны снизиться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха. Эксперт пояснила, что нынешние сильные ветры в Украине возникли из-за нескольких атмосферных "образований", которые сошлись в этом регионе.

"Над Центральной Европой и Балканами содержится антициклон, что означает высокое атмосферное давление", – добавила синоптик.

Между тем, через северную часть Европы на протяжении вчерашнего, сегодняшнего и завтрашнего дня проходят активные атмосферные фронты. Это означает, что над Северной Европой наблюдается область пониженного атмосферного давления.

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"Поэтому Украина, а также Польша и страны Балтии, расположенные к северу и северо-востоку от нас, переживают усиление ветра", – пояснила Птуха.

Она отметила, что в Украине происходит "противостояние между полем высокого давления над Центральной Европой и полем низкого давления над Северной Европой".

"Это вызывает усиление ветра, поскольку существует значительный перепад давления, так называемый градиент давления. Поэтому над нами наблюдаются активные воздушные потоки с северо-запада", – добавила синоптик.

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Согласно прогнозам, 6 марта в Украине еще будет ветрено. Однако с пятницы (7 марта) и субботы (8 марта) ситуация изменится: антициклон начнет перемещаться.

"Изменения произойдут в барическом поле, и эти атмосферные образования разместятся так, что на нас больше не будут влиять такие большие перепады давления, и ветер утихнет. Погода станет спокойнее", – уточнила Птуха.

Она также добавила, что вероятны прояснения.

"Благодаря преобладанию поля высокого давления мы ожидаем погоду без осадков. В сочетании с теплой воздушной массой это обеспечит весеннюю, приятную погоду", – подытожила синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали, действительно ли весна побьет температурные рекорды.

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