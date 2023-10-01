Штрафуют за фары: что изменилось для водителей с 1 октября

С 1 октября водители должны включать дневные ходовые огни, если выезжают за город. Фары должны быть включены даже днем.

Национальная полиция напомнила: с 1 октября по 1 мая водители должны включать дневные ходовые огни вне населенных пунктов в любое время суток.

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"А если конструкция вашего автомобиля не предусматривает дневные ходовые огни, то включайте ближний свет фар. Так что если решили поехать за город или собираетесь в путешествие по Украине, то позаботьтесь о собственной и безопасности окружающих", — добавили в полиции.

Штраф за не включенный ближний свет составляет от 425 до 510 гривен.

Это правило прописано в пункте 9.8 ПДД и касается всех механических транспортных средств.

По данным полиции, благодаря такому правилу риск попасть в ДТП снижается до 15%. Дневные ходовые огни – это внешние световые приборы белого цвета. В случае их отсутствия водители обязаны включать ближний свет фар или дополнительно противотуманные фары.

Напомним, ранее мы рассказывали, как вернуть блеск пожелтевшим фарам авто, использовав одно простое самодельное средство.

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