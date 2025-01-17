Штрафы для украинских водителей за радио: кому и где грозит наказание до 13 тыс. грн

В Украине многие удивятся, что за использование радио в собственном автомобиле могут взимать штрафы. Однако в Польше, куда после начала войны переехали тысячи украинских водителей, это уже давно привычная практика.

Об этом сообщает сайт Avtomob. По данным источника, в 2025 году в Польше планируется внедрить проверки, в ходе которых специальные инспекторы будут патрулировать улицы и фотографировать автомобили с радиоприемниками.

Если будет установлено, что владелец авто не оплатил абонентскую плату за использование радио в размере 8,7 злотых в месяц (около 87 гривен), его могут оштрафовать на 261 злотый, что составляет около 2650 гривен.

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Если инспектор установит, что радиоприемник не зарегистрирован, штраф составит 1305 злотых, что эквивалентно 13 000 гривен. Причем не имеет значения, пользовались ли вы устройством фактически или нет.

От оплаты за пользование радио освобождаются граждане старше 75 лет, люди с инвалидностью, а также получающие социальную помощь.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие нарушения для украинских водителей обойдутся в полмиллиона.

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