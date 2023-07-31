Штурмовики из 'Стальной границы' в ближнем бою ликвидировали десяток оккупантов (видео)

Пограничная служба показала, как бойцы "Стальной границы" атаковали врага на Лиманском направлении. Они провели поразительное ближнее сражение без потерь.

Отмечается, что во время атаки пограничники ликвидировали около десятка врага, также многих россиян сделали непригодными к военным действиям.

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"Бойцы штурмовой бригады "Стальная граница" насыпают оккупантам на Лиманском направлении. Пограничники провели разведку боем. Результат - более 10 уничтоженных захватчиков и еще немало "недобитых". Среди наших - без потерь", — прокомментировали в Пограничной службе это видео.

Напомним, по сообщению министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова спецназначенцы Службы безопасности Украины на одном из направлений фронта ликвидировали российскую тяжелую огнеметную систему залпового огня "Солнцепек", стоимость которой составляет десятки миллионов долларов. Это они смогли сделать с помощью FPV-дрона "Пегас".

Также бойцы 45-й отдельной артиллерийской бригады ликвидировали зенитно-ракетный комплекс врага "Стрела-10" на Бахмутском направлении.

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