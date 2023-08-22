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Штурмовики на ходу уничтожили российскую БМП под Бахмутом (видео)

Анастасия Крыщук

Штурмовики на ходу уничтожили российскую БМП под Бахмутом (видео)

Украинские военные продолжают вести ожесточенные бои на разных участках фронта. В частности, уничтожают технику оккупантов вблизи Бахмута Донецкой области.

Минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады по ходу уничтожил российскую боевую машину. Видео ликвидации было обнародовано в Telegram-канале бригады.

"Третья штурмовая на ходу уничтожила российскую БМП под Бахмутом! Бронированная машина пехоты оккупантов двигалась в направлении передовой линии, когда ее обнаружили аэроразведчики. Координаты были немедленно переданы минометчикам бригады", – говорится в сообщении.

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Расчет 120-мм миномета метко отработал по БМП россиян. Под удар попала также живая сила оккупантов.

На видео можно увидеть, как после начала движения БМП происходит удар. В результате попадания виден дым, другой снаряд попал рядом с БМП.

Точное время и место не сообщаются из соображений безопасности.

Напомним, 17 августа украинские бойцы сбили два военных вертолета россиян Ка-52 "Аллигатор". Один из которых "приземлили" бойцы 47-й отдельной механизированной бригады у Роботиного, другой – на Бахмутском направлении.

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Война в Украине